Agentur am Flughafen: Ausrollbarer VIP-Parkplatz für die Kunden

Ein eingeplantes Grossprojekt wurde vom Kunden auf das erste Quartal 2017 verschoben. Nun werden in der Agentur aufs Jahresende hin plötzlich Kapazitäten frei, heisst es in einer Mitteilung. Also sollten Stammkunden dynamisiert sowie «Schlafkunden» geweckt werden, um Aufträge vorzuziehen beziehungsweise auszulösen. Damit die Kunden letztendlich nicht noch Zeit beim Check-in für den Last-Minute-Auftrag verlieren, wurden Sie mit einem personifizierten, reservierten VIP-Parkplatz in Originalgrösse (5 x 3,2 Meter) bemailt. Die Kunden, die nicht noch kurzfristig in der Ostschweiz einchecken, können den ausrollbaren Parkplatz bestimmt gezielt beim Weihnachtsshopping in der Stadt einsetzen.

Verantwortlich bei der Agentur am Flughafen AG, Altenrhein: René Eugstair (Creative Direction), Dominique Rutishauser (Art Direction), Valeria Hörler (Grafik/Koordination), Patrick Lindner (Text). (pd/cbe)