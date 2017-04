Feldschlösschen: Bastian Baker wirbt für Cardinal-Bier

Die Westschweizer Biermarke Cardinal hat mit Musiker Bastian Baker ein neues Werbegesicht. Den Startschuss der Kooperation bildet der TV-Spot, der den Cardinal-Claim «à l’amitié» («auf die Freundschaft») zum Leben erweckt. Gleichzeitig lanciert Bastian Baker seine neue Single «Five Fingers». «Der Song und der TV-Spot sind eine Hymne auf die Freundschaft und die geselligen Momente unter Freunden – das ist genau das, wofür Cardinal steht», wird Eric Schmidgall, Senior Brand Manager Cardinal, in einer Mitteilung zitiert. Im Spot sind Baker und vier Freunde in verschiedenen Situationen zu sehen, die sie zusammen erleben und meistern. Der 20-sekündige Werbespot wurde unter anderem in Fribourg und Lausanne gedreht und wird ab 10. April 2017 auf RTS 1, RTS2 und im Schweizer Werbefenster von RTL 9 gezeigt.

Bastian Baker ist zwar ein Künstler, der eine nationale und internationale Bekanntheit geniesst, aber wie Cardinal hat auch er seine Wurzeln in der Westschweiz. «Cardinal ist das Bier der Freundschaft und der Romandie. Darum passen wir perfekt zueinander», sagt der Sänger in der Mitteilung. Daneben verbinden die beiden Partner noch mehr Gemeinsamkeiten. Durch seinen Vater, der als Gastronom in Lausanne ein langjähriger Cardinal-Kunde ist, kennt Baker die Marke seit seiner Jugend bestens.

Bevor es mit der erfolgreichen Musikkarriere losging, spielte der 25-jährige Romand professionell Eishockey. Allerdings war seine Leidenschaft für Musik noch grösser. Cardinal engagiert sich schon seit vielen Jahren für Eishockey und Musik. Die Marke ist Partner vom HC Fribourg-Gottéron und auf den grossen Musikfestivals nicht mehr wegzudenken.

Der Spot ist der Anfang einer dreijährigen Zusammenarbeit. Später folgen noch weitere gemeinsame Aktivitäten — die Fans beider Parteien dürfen gespannt sein. (pd/lom)