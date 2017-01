Made Marketing: Behaglicher Boxenstopp beim «Blick»

Die «Blick Box» ist das neue Bijou des «Blicks» an Events – ebenerdig, geräumig, ausgestattet mit einer grossen Videowall und einer Rundum-Verglasung. Der Deluxe-Container ermöglicht dem «Blick» je nach Anlass einen auf das Publikumssegment und den Eventtypen zugeschnittenen Auftritt, wie es in einer Mitteilung der Agentur heisst.

Der Auftakt am vergangenen Wochenende war gleichermassen der Härtetest: Im Zielgelände des Adelbodner Ski-Weltcups am Chuenisbärgli trotzte die «Blick Box» Temperaturen von minus zehn Grad. Bei angenehmen Innentemperaturen von 15 Grad genossen Besuchende die Live-Übertragung des Rennens, spielten fleissig am digitalen Glücksrad und vertieften sich in die Lektüre des aktuellen «Blicks».

Made Marketing wurde beauftragt, das neue Konzept für den Live-Auftritt auszuarbeiten und umzusetzen. Die «Blick Box» wird ab sofort an diversen Events im Einsatz sein.

Verantwortlich bei Ringier/Blick: Marie-Eve Blumer, Martina Eith, Nora Brumm, Vera Baltensperger; bei Made Marketing: Beda Steinacher (Programmierung digitales Glücksrad, Realisierung Videowall), Cristian Conde und Curdin Decasper (Technik, Logistik und Umsetzung); bei MüllerPromotion: Istvan Müller (Organisation Personal und Umsetzung Promotion). (pd/cbe)