AZ Medien: Belcom startet mit neuer Organisation

Vor dem Hintergrund des digitalen Wandels und dem Zusammenrücken der elektronischen Medien entschieden AZ Medien anfangs Jahr, den neuen Bereich AZ Medien TV & Radio zu gründen (persoenlich.com berichtete). In diesem Zuge werden die lokale Vermarktung von TV und Radio per 1. April in der Belcom AG zusammengeführt, wie es in einer Mitteilung heisst. Ziel sei es, Synergien und Know-how in fast deckungsgleichen Sendegebieten von Radio 24 und TeleZüri im Grossraum Zürich sowie Radio Argovia und Tele M1 im Raum Mittelland zu nutzen und dem Werbemarkt attraktive crossmediale Produkte anzubieten.

Geschäftsführer der neuorganisierten Belcom AG ist Daniel Schnüriger, der in seiner Funktion weiterhin direkt an Roger Elsener, Geschäftsführer AZ Medien TV & Radio, berichtet. Die regionalen Vermarktungsgebiete Aargau, Bern und Zürich werden von je einem Verkaufsleiter verantwortet.

Leiter Werbemarkt TV & Radio Kantone Aargau/Solothurn

Daniele Lombardi ist bereits seit 2007 als Key Account Manager bei Tele M1 im Verkauf tätig und übernahm im November 2012 als Verkaufsleiter die Verantwortung für den Werbeverkauf bei Tele M1. Zurzeit absolviert der 41-Jährige das Nachdiplomstudium «Eidg. Dipl. Leadership & Management HF». Lombardi ist in der Region wohnhaft und verfügt über ein vertieftes Wissen und Erfahrung bezüglich dem regionalen Werbemarkt und den elektronischen Medien.





Leiter Werbemarkt TV Kanton Bern



Der 52-jährige Remo De Piano startete am 1. März 2017 als Verkaufsleiter bei TeleBärn (persoenlich.com berichtete).





Leiter Werbemarkt TV & Radio Kanton Zürich



Die Stelle des Leiter Werbemarktes TV & Radio in Zürich ist aktuell nicht besetzt. Der Rekrutierungsvorgang läuft. Ad interim übernimmt Daniel Schnüriger, Geschäftsführer Belcom, die Verantwortung für die Region Zürich.





Leiter Verkaufsinnendienst



Dominik Bolliger übernimmt die Leitung des gesamten Innendienstes. Er ist seit Mai 2015 als Leiter Innendienst bei der Belcom AG tätig und bringt über sieben Jahre Medienerfahrung mit. Zu seinen früheren Arbeitgebern zählt unter anderem die Goldbach Media (Switzerland) AG sowie Möbel Hubacher. Der 32-Jährige absolvierte eine Weiterbildung zum Marketingplaner und ist dipl. Betriebswirtschafter HF.

Jedes Verkaufsteam verfügt am jeweiligen Standort über Büroräumlichkeiten und bleibt somit regional verankert. (pd/cbe)