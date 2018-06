Die PlotFactory hat seit Anfang Juni einen neuen Marketing- und Kommunikationsverantwortlichen. Benjamin Rüdlinger tritt die Nachfolge von Chantal Häberling an und ist in Zukunft für alle Marketing- und Kommunikationsaktivitäten des Unternehmens im Bereich Werbetechnik zuständig, heisst es in einer Mitteilung.





Rüdlinger ist eidgenössisch anerkannter Drucktechnologe und Polygraf. Vor seinem Marketingstudium arbeitete er bereits in der Druckvorstufe der PlotFactory. In den letzten Jahren vertiefte sich der Marketer besonders im Online-Marketing-Bereich. Mit dieser Ressource wappne sich die PlotFactory nicht nur für aktuelle, sondern auch zukünftige Herausforderungen am Markt, heisst es weiter. (pd/wid)