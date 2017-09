Zurich Versicherung: Bewerber erhalten virtuellen Einblick

Die Zurich Versicherung geht bei der Mitarbeiterrekrutierung gemäss Mitteilung neue Wege, um sich auf dem Arbeitsmarkt als attraktive Arbeitgeberin zu positionieren. Als erster Versicherer in der Schweiz lanciere Zurich eine «Virtual Reality Tour» durch ihren Hauptsitz SkyKey in Zürich Oerlikon.

«Diese Tour unterstützt unser Bestreben, die besten Talente für Zurich zu gewinnen», lässt sich Personalleiter Markus Bechtiger in der Mitteilung zitieren. «Während der Tour lernen sie einige unserer Mitarbeitenden kennen, die ihnen berichten, wie es ist, für Zurich zu arbeiten», fügt er an. Die Mitarbeiter seien authentische Botschafter von Zurich.

Bewerber würden mit Computer, Tablet, Smartphone oder Virtual-Reality-Brille unter diesem Link mit der virtuellen Tour einen Einblick in die Arbeitswelt von Zurich erhalten, wie es weiter heisst. «Gerade Millenials kennen sich mit Virtual Reality dank Videogames bestens aus und genau sie sprechen wir mit der neuen Möglichkeit an», sagt Bechtiger weiter.

Die Bewerber würden unter anderem erfahren, welche Werte bei Zurich geschätzt werden, in welchem Umfeld sie arbeiten würden, wie die Versicherung den Nachwuchs förder oder auch welche Benefits den Mitarbeitern geboten werden. Dank der 360-Grad-Technik könnten potenzielle Mitarbeitende die Büroräume besichtigen, Videostatements von Mitarbeitenden ansehen und erfahren, welche Arbeitsmodelle Zurich biete. Das Unternehmen bewirbt die «Virtual Reality Tour» in den nächsten Monaten an Absolvententagungen von Hochschulen und gezielt über Onlinebanner und Social Media. (pd/tim)