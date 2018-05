Die Stadt Biel hat die Konzession für die Herausgabe des Amtlichen Anzeigers per sofort an die W. Gassmann AG übertragen. Das teilte der Gemeinderat am Mittwoch mit. Der Schritt ist eine Folge der Publicitas-Krise.

Die Werbevermarkterin befindet sich seit 3. Mai in Nachlassstundung (persoenlich.com berichtete). Für die weitere Herausgabe des Anzeigers habe sie nicht die notwendigen Sicherheiten leisten können, schreibt der Gemeinderat.

Dank der Übertragung der Konzession an Gassmann sei das unterbruchslose Erscheinen des «Amtlichen Anzeigers von Biel und Evilard» gewährleistet. Die Stadt Biel könne so ihre gesetzliche Publikationspflicht erfüllen. Der Konzessionsvertrag mit der W. Gassmann AG läuft bis Ende 2021. (sda/cbe)