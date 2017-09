Der Kundenevent von Hauser & Partner, der Agentur für zwei- und dreidimensionale Kommunikation aus Dübendorf, fand in der eigenen Location, dem Haus Dado, statt. Die 250 geladenen Gäste starteten bei sonnigem Wetter mit dem Apéro – gemäss Mitteilung ganz im Hauser-Style: Die Paletten-Lounge auf der umgebauten Rampe und die Vintage Coffee- und Food-Trucks seien im Aussenbereich die optischen und kulinarischen Highlights gewesen.

Weiter ging es im Warenlift mit dem «UV-Töggelikasten» – dem speziellen Erlebnis für die Fussball-Aficionados. Die Hauptattraktion war laut Mitteilung der in den Atelier-Kubus eingebaute temporäre Event-Cube. Dabei konnten die Gäste vom Hauser & Partner-Team realisierte, visuelle und inhaltliche Konzepte in den Bereichen Retail, Innenarchitektur und Events räumlich und in den «Wall of cases» erleben. (pd/tim)