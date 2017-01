Dentsu Aegis Network: Blue-infinity mit 500 Mitarbeitern übernommen

Dentsu Aegis Network, eines der führenden Kommunikationsnetzwerke, baut seine Kompetenz im Bereich digitale Transformation aus. Das internationale Network übernimmt Blue-infinity, den in diesem Sektor führenden Schweizer Marktplayer. Im Zuge des Zusammenschlusses wird Blue-infinity Dentsu Aegis‘ globalen Digital-Marketing Network Isobar beitreten und eng mit Isobar weltweit zusammenarbeiten. Durch diese Akquisition verstärkt das Dentsu Aegis Network seine Expertise im Bereich der digitalen Transformation in der Schweiz und ermöglicht Blue-infinity gleichzeitig weltweiten Zugang zur Expertise des Dentsu Aegis Network, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Dank der technischen und kreativen Fähigkeiten des Blue-infinity-Teams, können wir zukünftig das Serviceangebot der Gruppe auf vollständig integrierte Lösungen im Bereich der digitalen Transformation erweitern und sowohl in der Schweiz als auch in der gesamten Region anbieten», wird Thomas Spiegel, CEO von Dentsu Aegis Network Switzerland, in der Mitteilung zitiert.

Auf Anfrage sagt Thomas Spiegel, dass es durch diese Übernahme zu keinem Stellenabbau kommen wird. «Im Gegenteil. Wir erwarten mittelfristig ein Wachstum durch die Zusammenarbeit der verschiedenen Geschäftsfelder von Blue-infinity und Dentsu Aegis Network», so Spiegel zu persoenlich.com. Auch die Standorte würden alle beibehalten – Büros gibt es in Genf, Lausanne, Basel und Zürich. Über den Kaufpreis gibt es keine Auskunft.

«Ich erwarte eine neue Dimension in der Arbeit mit unseren Kunden, denn wir sind gemeinsam mit den neuen Kollegen von Blue-infinity in der Lage, die gesamte Spanne von CRM über Analytics und E-Commerce mit dem perfekten Medieneinsatz zu verbinden. Damit integrieren wir Bereiche, die bis dato getrennt waren obwohl sie gleichermassen zum Geschäftserfolg unserer Kunden beitragen», sagt Spiegel weiter.

Mitarbeiter in mehreren Ländern

In 2001 von Christophe Martin und Pierre Aebischer gegründet, ist Blue-infinity heute einer der Hauptakteure der digitalen Wirtschaft in der Schweiz und Europa. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Genf verfügt über ein breites Angebot an integrierten Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen des digitalen Marketings, CMR, der Digitalisierung von Verkaufsstellen, des E-Commerce, der Digitalisierung des Arbeitsplatzes und Kollaborations-Tools.

Mit mehr als 500 Mitarbeitern in Büros in der Schweiz, Portugal, der Tschechischen Republik, Hong Kong und den Vereinigten Staaten betreut Blue-infinity die digitale Transformation von mehr als hundert namenhaften Kunden aus den verschiedensten Branchen, wie der Konsumgüterindustrie, dem Einzelhandel, der Bankenwirtschaft, der öffentlichen Hand, Nichtregierungsorganisationen, der Pharmaindustrie und der Luxusgüterindustrie.

Internationale Preise

Für ihr digitales Know-how wurde Blue-infinity mit vielen internationalen Preisen ausgezeichnet und durch starke Partnerschaften von marktführenden Technologieunternehmen wie Salesforce (Platinum Partner mit dem grössten Ressourcenpool in der Schweiz), Microsoft (Managed Gold Partner), Oracle (Business Partner) und Apple (Strategic Partner) anerkannt.

Christophe Martin, Managing Partner und CEO, sowie Pierre Aebischer, Managing Partner, werden Blue-infinity weiterhin führen, das Isobar Portfolio weiter ausbauen und direkt an Lars Bo Jeppesen, CEO von Dentsu Aegis Network Nordics, Central & Eastern Europe berichten. Unverändert bleibt auch die Führung von Dentsu Aegis Network in der Schweiz mit Thomas Spiegel als CEO Dentsu Aegis Network Switzerland. (pd/cbe)