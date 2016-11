Alpenplakat: Bruno Frey wird Geschäftsführer

Per Januar 2017 übernimmt mit Bruno Frey, ein erfahrener Kenner der Medien- und Werbebranche, die Geschäftsführung der Alpenplakat. Damit tritt er die Nachfolge von Christian Zimmermann, dem Gründer und Delegierten des Verwaltungsrates an, wie Alpenplakat in einer Mitteilung schreibt.

Frey sei seit mehr als 20 Jahren mit Leidenschaft und Engagement in der Medien und Werbebranche tätig. Er blicke auf eine langjährige Karriere bei Radio Sunshine zurück, wo er unter anderem die Positionen als Verkaufs- und Marketingleiter inne hatte.

Der eidgenössisch diplomierte Medienmanager war zuletzt als Stellvertretender Leiter Marketing & Verkauf bei der Tele 1 in Luzern tätig. Alpenplakat betreibt ein analoges Portfolio von über 550 Plakatstellen in der Zentralschweiz, sowie in den Kantonen Aargau, Solothurn und Zürich. (pd)