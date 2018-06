Jim & Jim: Bücher-Community für Jugendliche lanciert

Tag der Marke

Zweifel ist vertrauenswürdigste Marke 2018

Der Chipshersteller ist «Brand of the Year». «Zweifel macht vieles richtig», so Frank Bodin an der Verleihung.

