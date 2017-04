Agentur am Flughafen: Bündernbike erhält neuen Markenauftritt

Bündnerbike ist nicht nur einer der grössten Customizer der Schweiz, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Die Inhaberfamilie führe zudem zwei offizielle Harley-Davidson-Stützpunkte.

Die Agentur am Flughafen wurde beauftragt Ordnung in die Markenhierarchie zu bringen und danach das bestehende Corporate Design zu überarbeiten. In diesem Rahmen sei auch der Webauftritt neu konzipiert worden. Dabei sei das «wohl umfangreichste» Online-Custom-Bike-Archiv der Schweiz erstellt worden. (pd/tim)