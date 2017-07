Easyjet: Carolyn McCall kehrt zurück in die Medienbranche

Die Chefin der britischen Fluggesellschaft Easyjet, Carolyn McCall, verlässt das Unternehmen. McCall wechselt am Jahresende zu der Fernsehsendergruppe ITV. Die 55-jährige McCall hatte die Führung des Billigfliegers vor sieben Jahren übernommen. Für McCall ist der Posten an der Spitze der ITV-Gruppe nicht der erste Job in der Medienbranche. Vor ihrem Führungsjob bei Easyjet leitete sie den Zeitungsverlag Guardian Media Group.

In den vergangenen Tagen hatten britische Medien bereits über McCalls Abgang bei Easyjet spekuliert. Am Montag gaben nun beide Unternehmen den Wechsel offiziell bekannt. Easyjet ist gemessen an den Passagierzahlen die zweitgrösste Fluggesellschaft in Europa hinter Ryanair. Im vergangenen Jahr beförderte die Fluglinie eine Rekordzahl von 74,5 Millionen Passagieren.

McCall verlässt den Billigflieger allerdings in unruhigen Zeiten: Der Absturz des britischen Pfunds nach dem Brexit-Votum für einen Ausstieg des Landes aus der Europäischen Union belastet die Unternehmensbilanz. Wie Easyjet zudem in der vergangenen Woche mitteilte, will das Unternehmen eine neue Fluglinie unter dem Namen Easyjet Europe mit Sitz in Wien gründen. Dadurch solle es ihm unabhängig vom Ausgang der Verhandlungen zwischen der EU und Grossbritannien weiter möglich sein, Flüge in der EU anzubieten. (sda/afp/wid)