Admeira: CEO Martin Schneider nimmt den Hut

Der CEO von Admeira, Martin Schneider, verlässt das Unternehmen per 4. April aus familiären Gründen. Schneider trat seine Stelle als CEO vor einem Jahr an, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Nach einer äusserst spannenden und intensiven Aufbauarbeit in einem europaweit einzigartigen Pionierprojekt ist für mich die Zeit gekommen, die Führung von Admeira zu übergeben. Admeira ist mit innovativen Produkten und motivierten Mitarbeitenden bestens aufgestellt für die Herausforderungen der Zukunft», wird Martin Schneider, scheidender CEO Admeira, in der Mitteilung zitiert.

Zuvor war Schneider ab 2003 Direktor der SRG-Tochter Publisuisse, die für die Werbevermarktung aller SRG-Fernsehsender und für das Sponsoring bei den SRG-Radios zuständig war und in Admeira integriert wurde. Schneider hat als Projektleiter und dann als CEO das Vermarktungsunternehmen von Ringier, Swisscom und SRG mitentwickelt und aufgebaut. In seine Zeit als CEO fallen der Marktlaunch von Admeira und der Aufbau eines multimedialen Portfolios mit rund 80 Medienmarken.

Überdies ist Schneider dafür verantwortlich, dass das Unternehmen nach ersten positiven Markterfahrungen seine Strukturen in den vergangenen Monaten noch konsequenter an die Markt- und Kundenbedürfnisse angepasst hat. Mit dem Einzug am neuen Zürcher Standort Medienpark wurde die Aufbauphase des Unternehmens abgeschlossen (persoenlich.com berichtete).

Verwaltungsrat bedauert den Entscheid

Nach diesem arbeitsintensiven Gründungsjahr hat sich Schneider entschieden, seine Position aufzugeben, um sich verstärkt seiner Familie widmen zu können. Der Verwaltungsrat bedauert in der Mitteilung diesen Entscheid, hat aber Verständnis dafür.

«Der Verwaltungsrat ist Martin Schneider zu grossem Dank verpflichtet für seine Aufbauarbeit. Martin Schneider hat dieses innovative Projekt in einem äusserst anspruchsvollen Umfeld von Anfang an höchst professionell entwickelt und geführt. Seinen Entscheid, Admeira aus privaten Gründen zu verlassen, akzeptieren und bedauern wir», so Marc Walder, Verwaltungsratspräsident von Admeira.

Schneider wird dem Verwaltungsrat noch bis Ende des Jahres beratend zur Seite stehen. Bis zur Wahl des neuen CEO werden die bisherigen Geschäftsleitungsmitglieder Marc Sier (Chief Operating Officer), Arne Bergmann (Chief Sales Officer) und Beatrice Kniel (Chief Marketing Officer) die Vermarktungsgesellschaft interimistisch führen. Marc Sier fungiert als Primus inter pares. (pd/cbe)