Publicitas: CEO Wolfgang Schickli verlässt den Vermarkter

Wolfgang Schickli hat sich entschlossen, die Publicitas aus persönlichen Gründen zu verlassen. Er trat am 1. November 2015 als Mitglied der Unternehmensleitung und Sales Director in die Publicitas ein und übernahm dabei die Bereiche Zeitschriften und Classified, sowie die Bereiche Print und National Sales.

Wolfgang Schickli zeichnete auch für die Leitung des Sales Supports verantwortlich und konnte somit direkt die Themen CRM-Aufbau, Verkaufs-Steuerung und intensive Marktbearbeitung in Angriff nehmen, wie es in einer Mitteilung heisst.

In wenigen Monaten realisierte er in diesen Bereichen entscheidende Prozessoptimierungen und schuf durch das Competence Center Sales einen Effizienzvorteil für die Publicitas. Ab Oktober 2016 trat er die Nachfolge von Christoph Marty an und wurde zum Managing Director Schweiz ernannt. In dieser Funktion übernahm er die Gesamt-Verantwortung für den Schweizer Markt (persoenlich.com berichtete).

In den nächsten Monaten soll eine Nachfolgelösung vorbereitet werden, damit der Restrukturierungsprozess nicht an Dynamik verliert, wie es weiter heisst. Letzte Woche wurde bekannt, dass die deutsche Beteiligungsgesellschaft Publicitas an den dessen Unternehmenschef Joerg Nuernberg und Finanzchef Carsten Brinkmeier verkauft. (pd/cbe)