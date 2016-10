Publicitas: Chantal Häberling wird Leiterin Kommunikation

Die Kommunikationsabteilung der Publicitas ist unter neuer Leitung. Chantal Häberling übernimmt die Funktion Anfang November und tritt damit die Nachfolge von Ursulina Stecher an, wie es in einer Mitteilung heisst. In dieser Funktion ist sie für alle Kommunikationsbelange der Publicitas zuständig.

Sie ist Marketingfachfrau mit mehrjähriger Berufserfahrung in Managementfunktionen im Bereich Marketing & Kommunikation und verfügt über fundierte Kenntnisse der Medienbranche. In ihrer Karriere war sie Anzeigen- und stellvertretende Verlagsleiterin bei einem Fachverlag, später Head of Communications bei der internationalen Tierschutz-Organisation Vier Pfoten. Seit knapp zwei Jahren ist sie Product & Sales Promotion Manager bei der Publicitas und weist umfassende Erfahrungen in der Entwicklung und Realisation von komplexen Projekten in der Marketingkommunikation vor.

Ursulina Stecher hat sich entschieden Publicitas zu verlassen und sich nach einer Auszeit beruflich neu zu orientieren. (pd)