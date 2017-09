In einem beinahe unvernünftig grossen Auto fährt Alexander Duphorn, CEO von Goldbach Media Schweiz, vom Firmen-Hauptsitz in Küsnacht dem Zürichsee entlang zur Maag Halle. Dort hat am Dienstag der grosse Schweizer TV-Tag, die wichtigste Branchenveranstaltung des Fernsehens, stattgefunden (persoenlich.com berichtete).

Bei einem Zwischenstopp setzt sich eine elegant gekleidete Dame dazu, die dem Goldbach-Kadermann eine rote Rose überreicht. Dieser scheint aber nicht allzu beeindruckt, sondern übt eifrig seinen bevorstehenden Vortrag.

Nach und nach steigen Personen zu: Bachelor, Schwinger, Sponge Bob. Am Schluss des Filmes wird klar, wer am Steuer sitzt: Goldbach-CEO Michi Frank höchstpersönlich. Seine Worte, während er in die Kamera blickt: «Was macht man nicht alles für gutes Fernsehen».

Das Video wurde an der Screen-up dem Publikum gezeigt. (eh)