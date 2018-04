IAB Switzerland: Christian Hermle neu im Vorstand

Die Interactive Advertising Bureau (IAB) Switzerland Association, der Branchenverband der Schweizer Digitalwerbung, zog für das Geschäftsjahr 2017 an der Generalversammlung vom Mittwoch eine positive Bilanz. Dieses wurde mit einem Gewinn von 18’926 Franken abgeschlossen. Daran haben allen voran die IAB Academy sowie die Branchenevents der IAB Switzerland ihren Anteil, wie es in einer Mitteilung heisst.

Erweiterung von Vorstand und Advisory Boards

Die Generalversammlung ruft neue Mitglieder in den Vorstand sowie in das Advisory Board. Christian Hermle, Head of Group Marketing bei Amag Import, wird die Kundenseite im Vorstand neu besetzen. Mit einem Vertreter aus der Automobilindustrie könne die IAB Switzerland sicherstellen, dass die Sichtweise der Kunden weiterhin aussagekräftig vertreten sei, heisst es dazu in der Mitteilung.

Ebenfalls erweitert wird das Advisory Board: Künftig wird Gregor Doser, Industry Leader bei Google Switzerland, die IAB Switzerland verstärken. Fokus seiner Arbeit innerhalb des Verbandes wird die Weiterentwicklung der IAB Academy Kurse sein, insbesondere des Führungskräfte-Kurses.

Erfolgreiche IAB Academy

Die Teilnehmerzahl der Digital Marketing Diplomlehrgänge steigt stetig an. Immer mehr Fachkräfte lassen sich im Digital Marketing von der IAB Switzerland ausbilden und vertrauen auf das Know-how der IAB-Academy-Experten aus der Praxis. Zudem liessen 2017 Unternehmen wie Credit Suisse, Raiffeisen, Ringier sowie APG ihre Mitarbeiter zu den neuesten Trends aus dem Marketing durch die IAB Academy mittels Inhouse-Trainings weiterbilden. Insgesamt waren es letztes Jahr 309 IAB-Academy-Absolventen.

Für 2018 steht vor allem der Datenschutz sowie die Umsatzmeldung der digitalen Werbebranche im Fokus. Darüber hinaus wird die IAB Switzerland mit Nachdruck das Thema Viewability weiter vorantreiben. Hierzu konnte sich die Fokusgruppe der IAB im 2017 noch nicht einigen. Die IAB hat aber bereits Schritte für weitere Lösungen in die Wege geleitet. (pd/cbe)