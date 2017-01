Publicitas: Christian Maier wird Verkaufsleiter Print

Christian Maier hat bei Publicitas per Januar die Verkaufsleitung Print für die Region Deutschschweiz übernommen. Nach vier Jahren Geschäftsführer-Tätigkeit in Schweizer Hotels hatte die Leitung der Airport-Lounges in Zürich und Genf inne.

«Der 40-jährige Bündner wird ein kompetenter und erfahrener Ansprechpartner für die Regiepartner sein», schreibt Publicitas in einer Mitteilung.

Maier hat den Auftrag, «die Regieaktivitäten in der Deutschschweiz zu bündeln, um so die vorhandenen, personellen Ressourcen optimal zu nutzen und die Marktbearbeitung weiter zu intensivieren». (pd/eh)