AZ Medien: Christian Zweifel wird Verkaufsleiter bei Belcom

Im April hat sich die Belcom neu organisiert (persoenlich.com berichtete), eine Stelle war seither unbesetzt: Christian Zweifel übernimmt nun per 1. September 2017 die Leitung Verkauf TeleZüri und Radio 24, wie es in einer Mitteilung heisst. Er berichtet in dieser Funktion an Daniel Schnüriger, Geschäftsführer Belcom AG. Der 53-jährige Zweifel ist seit 1998 bei der Goldbach Media (Switzerland) AG tätig, wo er unter anderem als Sales Director TV, Head of Branch Offices, Head of Digital Projects und Senior Project Manager in leitenden Funktionen tätig war. Davor hat er in der gleichen Firma verschiedene Verkaufsaufgaben im TV und Radio betreut. Er begann seine Medienlaufbahn bei der Ofa Orell Füssli Werbe AG als Berater für Printmedien und Vermittler von Plakatwerbung.

«Wir freuen uns mit Christian Zweifel einen langjährigen Verkaufsspezialisten in den Bereichen TV, Radio und Digital sowie einen ausgewiesenen Kommunikationsfachmann gewonnen zu haben. Er kennt den Werbemarkt bestens und verfügt über ein umfangreiches Netzwerk», wird Belcom-Geschäftsführer Daniel Schnüriger in der Mitteilung zitiert.

Maurizio Sortino folgt auf Astrid Tellenbach

Astrid Tellenbach hat sich entschieden, per Ende Jahr 2017 frühzeitig in den Ruhestand zu gehen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die 61-Jährige ist seit 2010 als Leiterin Verkauf bei Radio Argovia tätig und war zuletzt seit 1. April 2017 als Leiterin Key Account Manager für Tele M1 und Radio Argovia tätig.



Die Nachfolge von Tellenbach als Leiter Key Account Manager Tele M1 und Radio Argovia übernimmt Maurizio Sortino. Der 47-Jährige ist seit Jahr 2001 in diversen Funktionen für AZ Medien tätig, zuletzt seit 1. Oktober 2016 als Leiter Werbemarkt TeleZüri und ad interim als Leiter Werbemarkt TeleZüri und Radio 24. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an Daniele Lombardi, Leiter Werbemarkt Tele M1 und Radio Argovia.



Bei der Radio- und TV-Vermarkterin Belcom kam es in jüngster Zeit zu einigen Abgängen und Rochaden (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)