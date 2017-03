Wipf Gruppe: Christinger Partner wird übernommen

Rückwirkend per 1. Januar 2017 übernimmt die Wipf Gruppe in Brugg im Rahmen einer Nachfolgeregelung die Christinger Partner AG in Schlieren, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Geschäftsleitung bilden Stephan Koch (CEO) und Martin Blättler (COO), beides langjährige Mitarbeiter bei Christinger Partner. Die bisherigen Inhaber Karlheinz Kaiser (CEO) und Toni Fricker (VL) würden dem neu aufgestellten Management beratend und unterstützend zur Seite stehen.

Christinger Partner setzt Projekte der visuellen Kommunikation um und hat sich in den Bereichen Aussenwerbung, Verkaufsförderung, Beschriftungen und Interieur spezialisiert. Ziel der Übernahme durch die Wipf Gruppe sei es, den Produktionsstandort des neuen Tochterunternehmens in Schlieren zu stärken und die Geschäftstätigkeit auszubauen. Zu einem Stellenabbau soll es nicht kommen.

Mit dem Firmenzuwachs diversifiziere sich die Wipf Gruppe weiter und lege ein klares Bekenntnis zum Schweizer Produktionsstandort ab. Innerhalb der gesamten Firmengruppe würden sich langfristig neue Chancen ergeben, die es Christinger Partner ermöglichen, sich weiterzuentwickeln. (pd/tim)