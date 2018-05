VSSM: Claudio Valenti übernimmt Marketing-Abteilung

Claudio Valenti hat per 1. Mai 2018 die Position von Daniel Schnyder als Abteilungsleiter Marketing des VSSM übernommen, wie es in einer Mitteilung heisst. Schnyder hatte das Unternehmen per Ende März verlassen, um eine neue Herausforderung anzunehmen.

Der neue Abteilungsleiter Marketing kommt aus der Automobil-Branche, wo er zuletzt den Verkauf und das Marketing von einer Toyota Garage im Zürcher Unterland verantwortete. Zuvor war er über zweieinhalb Jahre bei General Motors (für die Marke Opel) im Marketing tätig. Valenti rapportiert an Patrik Ettlin, VSSM-Bereichsleiter Marketing & Kommunikation. Valenti startete seinen Werdegang in der Medien-/Werbebranche als Mediaplaner TV bei Publisuisse (heute Admeira). 2011 wechselte er zur Publicitas, wo er als Key-Account Manager tätig war.

Der Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten repräsentiert rund 2100 Schreinereien der deutschen und italienischen Schweiz. Er gibt das wöchentlich erscheinende Fachzeitschrift «SchreinerZeitung» heraus, die alle neuen Entwicklungen der Branche aufzeigt. (pd/wid)