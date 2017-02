Guerilla-Aktion: Coca-Cola nervt sich über Gorilla

Anfang Februar stellte Coca-Cola ihre neue One-Brand-Strategie vor. Mit dem Strategiewechsel werden die drei Sorten Light, Zero und Life als Varianten unter dem Dach des Originals vereint. Hauptprotagonisten der Schweizer Kampagne sind Stress, Alexandra Maurer, Xherdan Shaqiri und Zoë Pastelle (persoenlich.com berichtete).

Am Donnerstag wurden nun schweizweit die Plakate der One-Brand-Kampagne in einer Guerilla-Aktion überklebt. Auf einem Sticker wird das Trinken von Hahnenwasser propagiert: Wer Wasser trinke, spare viel Geld und lebe gesünder.

Hinter der Aktion steht die Gorilla-Bewegung der Schtifti Foundation. «Wir sind sehr darüber besorgt, dass Schüler bereits zum Frühstück Energy-Drinks trinken. Süssgetränke haben einen enormen Einfluss auf die Gesundheit und können Hyperaktivität zur Folge haben», wird Schtifti-Foundation-Gründer Roger Grolimund in einer Mitteilung zitiert. Die Strategie der Grosskonzerne sei einfach zu durchschauen: «Um ihre Produkte in einem aktiven Lebensumfeld zu zeigen, werden Stars als Botschafter und Meinungsbildner eingekauft. Die Kids werden allerdings nicht über die Folgen des übermässigen Konsums dieser Süssgetränke oder Lightprodukte informiert», so Grolimund weiter.

«Nicht unser Verständnis von Fairplay»

Coca-Cola zeigt sich über diese Gorilla-Guerilla-Aktion wenig erfreut. «Die Aktion entspricht nicht unserem Verständnis, was Fairplay angeht und verstösst klar gegen den rechtmässigen Umgang mit Eigentum von Dritten», sagt Matthias Schneider, Leiter Unternehmenskommunikation bei Coca-Cola Schweiz, gegenüber dem «Blick am Abend». Es würde deshalb das Gespräch mit den Verantwortlichen von Gorilla gesucht.

Wie das Gorilla-Team in der Mitteilung schreibt, seien die Sticker, die verwendet wurden, mit einem Handgriff schadenfrei wieder entfernbar. (cbe)