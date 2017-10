Kleines Land, viel Potenzial. Spitzenforschung und zahlreiche bahnbrechende Erfindungen haben die Schweiz bekannt gemacht, und auch heute gilt unser Land international als Innovationsführer. Das schlägt sich auch im Gründungsboom nieder – jedes Jahr werden schweizweit rund 40’000 neue Unternehmen gegründet, wie es in einer Mitteilung heisst. Auf Sat 1 und Prosieben sucht die Axa Winterthur in einem neuen TV-Format nach den Start-ups mit den vielversprechendsten Ideen (persoenlich.com berichtete).

Ziel der Sendereihe ist es, die Vielfalt der Schweizer Start-up Szene aufzuzeigen und den Start-ups die nötige Visibilität zu geben. Dazu reisen die zwei Start-up-Insider Sunnie Groeneveld, die 2015/16 die Standort-Initiative Digitalswitzerland aufbaute, und Pascal Mathis, der Mitgründer des erfolgreichen Start-ups Getyourguide, quer durch die Schweiz – immer auf der Suche nach der besten Idee.

Pro Sendung pitchen zwei bis drei Start-ups vor den beiden Branchenkennern um den Einzug in die Finalsendung. Dort präsentieren die Finalisten ihre Erfindungen und Produkte einer Fachjury und potentiellen Business Angels – und erhalten die Chance, fachliche und finanzielle Unterstützung für ihr Start-up zu erhalten.

Die Kampagne

Begleitet wird die Sendung durch eine gemeinsam von der Axa und Publicis erarbeitete Content-Marketing-Kampagne, welche der Zielgruppe relevante Mehrwerte in Form von Checklisten, Infografiken und Tipps und Tricks bietet. Mittels Display-Werbemitteln, Native-Advertising, Video- und Social-Ads auf Facebook, Twitter, Youtube, Xing und Linkedin sowie POS-Plakaten auf den verschiedenen Axa-Agenturen wird in den kommenden Wochen auf das TV-Format und das Start-up-Paket der Axa aufmerksam gemacht.

«Innovation spielt eine grosse Rolle in unserem Unternehmen und wir erachten es als unsere Aufgabe, einen starken Beitrag zur Förderung des Schweizer Start-up-Ökosystems zu leisten, um so den Innovationsplatz Schweiz zu stärken», wird Mélanie Gujan, Head Marketing Communication der Axa Winterthur, in der Mitteilung zitiert.





Verantwortlich bei der Axa Winterthur: Melanie Gujan (Head Marketing Communicaton), Claudia Suter (Head Brand & Advertising), Sebastian Suter (Gesamt-Projektleitung), Robin Brügger, Franziska Wildi, Daniela Gerber (Content), Julia Wunsch, Annabel Klein (Social Media), Jochen Fuchs, Timo Fegeler (Youtube, SEA/SEO); verantwortlich bei Xeit: Alexandra Baumann (Content), Andrea Iltgen (Leitung Produktion), Tabea Leibundgut (Content Projektleitung); verantwortlich bei Publicis: Johannes Raggio (Creative Director), Sandy Pfuhl (Art Director), Jan Kempter (Text), Elena Tzetanova (Social Media), Cathy Nyffenegger, Claudia Ziltener, Alain Götschi (Beratung); verantwortlich bei Mediafisch: Björn Hering (Partner), Adrian Gnehm (Geschäftsführer), Nicole Ulrich (Produzentin), Theresa Strack (Content); verantwortliche Mediaagenturen: Havas Media (Display), Adringo & Capture Media (Native-Advertising), Hutter Consulting (Video und Social-Ads auf Facebook). (pd/cbe)