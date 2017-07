Media Focus: Coop liegt vor der Migros

Der neue Markentrend von Media Focus umfasse eine völlig neue Datenkultur und setze neue Massstäbe zur Beantwortung von Schlüsselfragen in Marketing & PR, wie es in einer Mitteilung heisst. Die neue Währung im Kommunikationsmarkt heisst «Total Brand Visibility» und kombiniert die Werbepräsenz von Marken mit ihrer Medienpräsenz.

Coop ist Spitzenreiter bei der Visibilität, das heisst der «gesamthaften Sichtbarkeit» (Earned & Paid Media) des ersten Quartals 2017 (vgl. Bild unten), wie es weiter heisst. Mit 43 Millionen Bruttofranken liege der Werbeanteil der Migros ganze 20 Prozent unter dem Level von Coop. Dafür weise Migros mit einer 3,5 Mal so hohen Sichtbarkeit im Bereich «Earned Media» den Erzrivalen aus Basel mehr als deutlich in die Schranken.

Mit Renault, VW, Mercedes und Ford sind gleich vier Marken aus der Automobilbranche in den Top 10 vertreten. Renault weist dabei mit 84 Prozent Werbeanteil die höchste bezahlte Präsenz aus (VW 57, Mercedes 53, Ford 73 Prozent). Die Konkurrenz erhält somit deutlich mehr Aufmerksamkeit in der medialen Berichterstattung.

UBS liegt bei Viralität vorne

Die Grossbank UBS ist laut Mitteilung Spitzenreiter bei der Viralität (Anzahl Shares, Likes und Posts) im ersten Quartal (vgl. Bild unten). Der Wert von 10’523 kennzeichnet die hohe Relevanz und Verbreitung in den digitalen Medien. Der Bloomberg-Artikel «Banks Trimming Compliance Staff as $321 Billion in Fines Abate» habe auch auf internationaler Ebene die grösste Aufmerksamkeit (viralster Artikel) erreicht. Das grösste Medienecho auf nationaler Ebene für die Marke UBS löste die SRF-«Arena»-Sendung mit Daniele Ganser aus.

Die hohe Viralität von Starticket ist laut Mitteilung massgeblich auf Influencer ­– wie beispielsweise «BangerChannel» – zurückzuführen. Dieser Blogger zählt über 1.5 Millionen Youtube-Abonnenten. (pd/tim)