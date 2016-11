Franz & René: Crêpes à discrétion mit Sel des Alpes

Seit drei Jahren vertrauen die Schweizer Salinen mit der Marke Sel des Alpes für die 360-Grad-Kommunikationsstrategie und deren Umsetzung auf die Agentur Franz & René. Neben dem Off- und Online-Medienplan hat die Kommunikationsagentur ein Promotionskonzept in fünf grossen Einkaufszentren in der Deutsch- und Westschweiz entwickelt: eine kostenlose Crêpes-Degustation – natürlich mit Sel des Alpes, wie es in einer Mitteilung heisst.

Näher am Kaufentscheid

Nach der mehr als zweijährigen Kampagne, die es zum Ziel hatte, den Bekanntheitsgrad der Marke national zu steigern, beginnt das zweite Semester 2016 mit einer neuen Etappe; eine stärkere Präsenz beim Kaufentscheid, sowie die Degustation des gesamten Salzsortiments. Zusätzlich zur TV- und Plakatkampagne hat die Agentur fünf Einkaufszentren ausgesucht, die die Struktur für die umfassende Promotion bieten; digitale Plakatierung mit dem Netz von NeoAdvertising im Zusammenspiel mit einem eigens angefertigten Promotionsstand. Ausserdem kam in drei Einkaufszentren der Fogscreen zum Einsatz. Die Wand aus Dampf, auf welcher Botschaften und Inhalte projiziert werden können, berührt das Zielpublikum überraschend und auf eine eigene Art.

Ein Stand für Gourmets

Während der fünfwöchigen Tour hat ein professioneller Koch zusammen mit dem Promotionsteam vor Ort kostenlose Crêpes für die Kunden des Einkaufszentrums vorbereitet. Auf dem Menü standen Crêpes au Chocolat mit Sel à l’Ancienne und Crêpes mit Pilzen und Bio-Kräutersalzen.

Um den ökologischen Charakter des Produkts hervorzuheben wurde der Stand komplett aus Karton hergestellt. Das Design des Stands erinnert an die alpine Herkunft des Produkts und inspiriert sich am Stil der Bergrestaurants.

Gesamt wurden fast 13’000 Crêpes in den Zentren Balexert (Genf), Fribourg Centre (Freiburg), Sihlcity (Zürich), GäuPark (Solothurn) & Wankdorf (Bern) degustiert.

Die Freiburger konnten von der Präsenz der Westschweizer Marken-Ambassadoren von Sel des Alpes profitieren. Die Köche Ben & Léo sind in der Westschweiz auch dank ihrer Teilnahme an der französischen Kochsendung Masterchef bekannt. Ihre neuartigen und bislang unveröffentlichten Crêpes–Kreationen wurden speziell für die Promotion entworfen und die beiden Starköche fügten dem Konzept so ihre eigene Salz Note bei.





Verantwortlich bei Franz & René: Valérie Pecalvel (Strategic Direction), Luciano Gerber (Client Service Direction), Vincent Eichenberger (Campaign Manager), Chiara D’Arpa (Account executive), Yoann Cosson (Konzepter-Texter), Clémentine Girardeau, Sven Jungo (Grafik design). (pd/cbe)