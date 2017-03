Leo Burnett Schweiz: Das Bett zum Mitnehmen

Micasa, das Einrichtungshaus der Migros, bietet ein stilsicheres Sortiment an Möbeln und Accessoires, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Unter der Kreatividee «Möbel und Accessoires, von denen man sich nicht trennen kann» habe Leo Burnett Schweiz für den Frühlingskatalog 2017 Neuheiten und Klassiker in Szene gesetzt. Mit Wohnideen, die den Frühling einziehen lassen – und Protagonisten, die ihre neuen Lieblingsmöbel überallhin mitnehmen, weil sie sich von diesen gar nicht mehr trennen können.

Der dem Katalog beiliegende «Do It + Garden»-Prospekt liefere ergänzend dazu frische Ideen für Balkon und Garten. Der Micasa-Katalog ist ab sofort in allen Migros-Filialen erhältlich.

