Pepsi Max: Das grosse Treffen der Fussballstars

Pepsi Max hat am Donnerstag die globale Kampagne für 2018 «Love it. Live it. Football.» gestartet. «Pepsi Max ist weltweit dafür bekannt, grossartige Fussballer und einmalige Fussballerlebnisse zu verbinden», wird Carl Windfuhr, Head of Marketing PepsiCo DACH, in einer Mitteilung zitiert. «2018 werden wir mit einer aufmerksamkeitsstarken Kampagne, insbesondere mit On-Pack-Promotions sowie Aktivierungen am POS und in Social Media Aufsehen erregen und die Kategorie zum Wachsen bringen.»

Die globale 360-Grad-Kampagne vereint laut eigenen Angaben Kunst und Sport miteinander: Von limitierten Spieler-Designs der Verpackungen und Aussenwerbung, die mehr Kunst als nur Werbeplakat ist, bis hin zu digitalen Inhalten und einem Blockbuster-TV-Werbespot, der in mehr als 60 Märkten weltweit ausgestrahlt wird.

Der Spot bringt fünf der weltbesten Fussballspieler für ein Spiel mit den Fans auf die Strassen – zusammen mit farbbefüllten Fussbällen. Das Pepsi-Max-All-Star-Team 2018 – Leo Messi, Marcelo, Toni Kroos, Carli Lloyd and Dele Alli – zeigt seine Fähigkeiten, während es durch eine lebhafte Menschenmenge schnellt und Farbbällen aus sämtlichen Richtungen ausweicht. «Die Energie und Aufregung ist regelrecht spürbar, während sich immer mehr Zuschauer dafür entscheiden, den Moment zu leben, sich dem Spiel anzuschliessen und die Spieler anzufeuern», heisst es dazu in der Mitteilung.

Von Messis unaufhaltsamer Präsenz und Kontrolle über das Spiel bis hin zu Marcelos entschlossenem Spielstil verfügt jeder Sportler über eine einzigartige Eigenschaft, die Pepsi Max durch eine Reihe von Schwarz-Weiss-Porträts zum Leben erweckt – aufgenommen vom Fotografen Danny Clinch.

Clinchs Fotografien fungieren laut Mitteilung als Leinwand für persönliche und künstlerische Overlays, die von visuellen Künstlern aus den Heimatländern der Sportler gestaltet wurden.

Das ganze Jahr über werde Pepsi Max weitere Inhalte und Geschichten veröffentlichen, wie es weiter heisst. (pd/cbe)