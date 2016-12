Swiss Marketing Academy: Das Institut kauft Communication Academy

Das Bildungsinstitut Communication Academy in Basel wird per 1. Februar 2017 an die in Zürich domizilierte Swiss Marketing Academy verkauft. Der Anbieter für Marketing- und Verkaufsfachleute mit eidgenössischem Abschluss wird vom Anbieter für Marketing- und Verkaufsausbildungen im Schweizer Markt übernommen, heisst es in einer Mitteilung dazu. Für die Studenten und Dozenten ändere sich wenig, ausser dass der Standort vom St.Jakobs-Stadion ins Gundeli-Quartier verlegt werde, heisst es weiter.



Die neuen Eigentümer sind die heutigen Inhaber und Gründer Brigitte Oertli und Hansruedi Knöpfli sowie die Swiss Marketing Academy GmbH. Ab dem 1. Februar 2017 werde der Marke Communication Academy der Zusatz «powered by swiss marketing academy» angefügt. (pd/wid)