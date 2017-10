Nau.ch: Das Portal will noch in diesem Monat starten

Mit dem genauen Startzeitpunkt will «Nau» noch immer nicht rausrücken. Nun aber das Versprechen: «Vor Ende Oktober gehen wir online», so das Nachrichtenportal in einer Mitteilung vom Freitag. Zudem gibt es nun eine Liste mit den Namen aller neuen Mitarbeiter:



Neben den Namen oben sind weitere an Bord: Tino Büschlen (Ex-«Blick»-People), Nadine Brügger von SRF «Gesundheit heute», Stéphanie Jenzer kommt aus «Blick»-Newsroom.

Damit sei die 45-köpfige Redaktion praktisch komplett. «Fast ein Drittel der Redaktion besteht aus fliegenden Reportern in sechs Regionen», sagt Nau.ch-Chefredaktor Micha Zbinden, ehemaliger stv. Sportchef der «Blick»-Gruppe. Die regionalen Teams seien nebst Zürich direkt vor Ort in Bern, Basel, Frauenfeld, Luzern und St. Gallen stationiert. Die Redaktion Graubünden werde 2018 starten. Zbinden: «Nau macht das Gegenteil von Zentralisieren.»