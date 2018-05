Europa Forum Luzern: Das Rahmenabkommen Schweiz-EU im Fokus

Am 34. Internationalen Europa Forum trafen sich am Montag im Luzerner KKL rund 1000 Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Thema der Austragung war: «Schweiz - EU am Scheideweg?»

Im Fokus der Diskussionen standen die Verhandlungen über das neue Rahmenabkommen, die Bundespräsident Alain Berset am öffentlichen Abend in einen gegenwärtigen und historischen Kontext setzte. Als weiterer Referent war Michael Matthiessen, EU-Botschafter in der Schweiz, eingeladen; auf einer Podiumsveranstaltung diskutierten Thomas Kirchner, EU-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, Markus Somm, Chefredaktor der «Basler Zeitung», Elisabeth Schneider-Schneiter, Nationalrätin CVP und Präsidentin der Aussenpolitischen Kommission sowie Andreas Schwab, CDU-Mitglied des Europäischen Parlaments, unter der Leitung von Sebastian Ramspeck, SRF-Korrespondent in Brüssel.

Weitere Bilder des Anlasses gibt es hier zu sehen. (pd/maw)