Swiss Poster Award: Das sind die Gewinner

Zahlreiche geladene Gäste haben sich am Donnerstagabend an der «APG|SGA Poster Night» zur feierlichen Verleihung der «Swiss Poster Awards 2016» in der Samsung Hall Zürich eingefunden. Die Fachjury, bestehend aus 20 namhaften Mitgliedern aus Werbung, Kultur und Design, hatte aus über 340 eingereichten Plakatsujets eine engere Auswahl getroffen. Diese Shortlist diente als Basis für die Preisvergabe Gold, Silber und Bronze.

Grosse Gewinnerin ist die Kampagne «Tiere wie Müll». Die emotionale Plakatkampagne aus dem Hause Ruf Lanz wurde zum Plakat des Jahres gewählt und gewinnt die begehrte Auszeichnung «Poster of the Year 2016». «Diese Serie macht Unrecht sichtbar, löst Emotionen aus, appelliert an unser Gewissen und aktiviert», so die Begründung des Jurypräsidenten Christian Brändle.

Die weiteren Gold-Gewinner sind:

Sibler (Ruf Lanz)







Autismus Forum Schweiz (Ruf Lanz)









Architekturforum Bern (Atelier Bundi)









Marionnnaud Schweiz (Y&R Group)







WoZ (Leo Burnett Schweiz).

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre zu den Siegersujets. (pd/eh)