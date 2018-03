Marketing Tag 18: Das sind die Gewinner der Marketing Trophy

Die Gewinner wurden von einer neu zusammengesetzten Jury um Präsident Sven Reinecke von der Universität St. Gallen ausgewählt. Dank der neu möglichen Onlineeinreichung hatte sie aus einer Rekordzahl an Projekten auszuwählen. Die Jurymitglieder aus den Bereichen Marketing, Werbung, Unternehmensberatung, Kommunikation, Wissenschaft und Forschung haben entschieden im nachfolgenden Marketing- und Kommunikationsprojekte mit der Marketing Trophy auszuzeichnen. Im Rahmen des Marketing Tags 18 konnten sie ihre Preise am Dienstag im KKL in Empfang nehmen.

Kategorie Grossunternehmen

Migros-Genossenschafts-Bund

Projekt: Migusto

Der Migusto-Kochclub wurde im Februar 2017 lanciert und hat sich innerhalb von einem halben Jahr zu einer der bedeutendsten Kochplattformen in der Schweiz entwickelt. Die Marke Migusto orientiert sich gemäss eigenen Angaben nicht an abgehobenem Instagram-Foodporn, sondern komme direkt aus der Mitte der Schweizer Bevölkerung: fröhlich, unkompliziert, nahbar und vor allem nachkochbar. Damit sei ein sehr hoher Brandfit zur Migros und die nahtlose Ablösung des Marken-Urgesteins Saisonküche gelungen. Die Zahlen belegen den Erfolg: Nach nur sechs Monaten ist Migusto bekannter als Saisonküche, weist monatlich mehr Besucher auf der Website auf und wird viel stärker der Migros zugeordnet. «Mit dem neuen Brand Migusto wurde ein Kochuniversum etabliert, das zum ersten Mal bei der Migros das Thema Kulinarik gebündelt kommuniziert und gleichzeitig ein CRM-Tool bildet, bei dem maximale Kundenrelevanz aus Smart Data kreiert wird», sagt Miriam Benz, Leiterin des Migusto-Kochclubs.

Involvierte Agentur: Y&R (Kommunikation), Process (Branding), Branders (Frontend Plattform)

Kategorie KMU





Saastal Marketing

Projekt: Wintercard 16/17 – «Das haut dich um!»

Statt wie die anderen Destinationen in Euro-Schockstarre zu verharren beziehungsweise die hohle Hand zu machen, um von der Politik Subventionen, Defizitgarantien und steuerliche Sonderregelungen zu erbetteln, rüttelte Saas-Fee die Schweizer Tourismusbranche gemäss eigenen Angaben gründlich auf. Dabei machte sich die Wintercard die Preiselastizität zunutze und kombinierte sie mit dem Sicherheitsfaktor eines Mindestvolumens. Die Wintercard sei also kein «Preis-Harakiri» gewesen, sondern machte das betriebswirtschaftliche Risiko kalkulierbar. Durch die kurze Kampagne im Spätherbst und Frühwinter 2016 konnte zudem gemäss den Verantwortlichen so viel Werbedruck erzeugt werden, dass die Destination Saas-Fee enorm an Bekanntheit gewann. Ein Effekt, der auch noch im vergangenen Sommer zu einem Logiernächtewachstum geführt habe. «Die Idee der Wintercard entstand über einen längeren Zeitraum», sagt Pascal Schär, Geschäftsführer der Saastal Bergbahnen. Schliesslich musste aber doch dringend gehandelt werden: In nur fünf Monaten sei das Produkt schlussendlich erarbeitet worden.

Involvierte Agentur: Matter + Gretener Communications

Kategorie Non-Profit-Organisation

Pink Ribbon Schweiz

Projekt: 10 Jahre Pink Ribbon Schweiz

Vor zehn Jahren wurde Pink Ribbon Schweiz gegründet, um die Bevölkerung auf die Wichtigkeit der Früherkennung von Brustkrebs aufmerksam zu machen. Damals war die rosa Schleife als Symbol für Brustkrebs in der Schweiz noch kaum bekannt, und über das Thema wurde nicht gesprochen. «Mit den Pink-Ribbon-Schweiz-Events – insbesondere mit dem Pink Ribbon Charity Walk – haben wir ein Tabu gebrochen, und wir konnten vielen Menschen Mut machen», sagt Nicole Zindel, Geschäftsführerin der Organisation. Es gebe keinen anderen Charity-Lauf in der Schweiz, der so viele Teilnehmende hat und so viel Geld für Non-Profit-Organisationen sammelt wie der Pink Ribbon Charity Walk. Jahrelange Partnerschaften, viele prominente Botschafter und treue Teilnehmende zeigten, dass die Pink-Ribbon-Charity-Events speziell, nachhaltig und einmalig seien.

Sonderpreis

UBS

Projekt: UBS Kids Cup

«Der UBS Kids Cup hinterlässt nicht nur bei den mehr als 163’000 teilnehmenden Kindern im Alter von 7 bis 15 Jahren, sondern bei der ganzen Sportnation Schweiz nachhaltige Spuren», sagt Sonja Kingsley-Curry, Head Creative Concepts & Campaigns bei der UBS. Obwohl es bei den über 1000 Events um viel mehr als den Sieg gehe, werden nebenbei auch grosse Talente entdeckt, die 2017 mit neun Medaillen für die erfolgreichste Jugend-Europameisterschaft aller Zeiten sorgten. «Wir sind überzeugt, dass in jedem Kind ungeahnte Talente stecken, die nicht immer schulischer Natur sein müssen. Diese zu entdecken und zu entwickeln, ist nicht nur eine sinnvolle, sondern auch bereichernde Aufgabe, auch für die fast 900 UBS Mitarbeitenden im UBS Volunteering-Einsatz», so Kingsley-Curry. Zudem überzeuge der UBS Kids Cup durch seine Vernetzung von Event, Live Communication, Content und Digital Marketing und regionaler Einbettung in der ganzen Schweiz.

Involvierte Agentur: Weltklasse Zürich, Publicis Switzerland.

Publikumspreis

Coop Genossenschaft

Projekt: Karma