Fischer Bettwaren: Das sind die «zwei schönen Verkäuferinnen»

Er hat es wieder getan: Ernst Fischer von der gleichnamigen Bettwarenfabrik hat einen neuen TV-Spot am Start. «Zwei schöne Verkäuferinnen von uns werden dann zum Beispiel die Decken zeigen», kündigte Fischer vor rund einem Monat an (persoenlich.com berichtete).



Und tatsächlich: Während knapp vier Sekunden kommen die Damen im neusten Clip, der «20 Minuten» vorliegt, zu ihrem Auftritt. In ihren Händen: Duvets aus Gänsedaunen und Federn «von toten Tieren». Neu ist zudem der Satz: «Der Kauf von Duvets und Kissen ist Vertrauenssache». Damit wolle man unterstreichen, dass man ein Fachbetrieb sei, sagt Fischer zur Pendlerzeitung. Ansonsten hat im Spot nicht viel geändert.



Fischer selbst scheint mit dem Resultat zufrieden zu sein: «Ich glaube, ich spreche etwas ruhiger und deutlicher als im letzten Film», sagt er zu «20 Minuten». Zufrieden stimmte sicherlich auch das Produktionsbudget: Dieses lag erneut «unter 8000 Franken». (cbe)