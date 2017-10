Das Schwyzer Wintersportgebiet Sattel-Hochstuckli zeichnete sich schon immer dadurch aus, dass es die idealen Voraussetzungen bot, um dort rasch und sicher Skifahren zu lernen. Auf diese Stärke will Sattel-Hochstuckli in Zukunft klar fokussieren, heisst es in einer Mitteilung.

Der umfassende Marketingsupport dafür kommt von der Unternehmensberatung für Kommunikation Matter + Gretener. Unter dem Motto «one, two, ski» wolle Sattel-Hochstuckli am Markt fokussiert als Wintersportgebiet für Einsteiger auftreten und mit spezifischen, auf dieses Kundensegment abgestimmten Produkten überzeugen.

So bietet etwa Sattel-Hochstuckli ab Winter 2017/18 zusammen mit Partnerbetrieben ein kostengünstiges und einfach buchbares Angebotspaket für (Wieder-)Einsteiger ins Wintersporterlebnis an. Gleichzeitig geht Sattel-Hochstuckli eine exklusive Partnerschaft mit dem Schneesportgebiet Saas-Fee ein. (pd/wid)