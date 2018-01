Schaffhauser Nachrichten: Der Big Ben durch die Schaffhauser Brille betrachtet

Seit dem 12. Januar erscheinen die «Schaffhauser Nachrichten» in komplett überarbeitetem Layout und mit neuen Inhalten. Insbesondere der Meinungs- und Debattenteil wurde gestärkt, wie es in einer Mitteilung heisst. Begleitet wird der Relaunch der Regionalzeitung mit einer Kampagne, welche die Kernleistung der SN auf auffällige Art und Weise zum Ausdruck bringen soll: den Blick durch die Schaffhauser Brille auf das Geschehen in der Region und der ganzen Welt





In der Kampagne werden typische Eigenheiten der Region Schaffhausen mit überraschenden Referenzpunkten der grossen, weiten Welt in Verbindung gebracht. So wird der Biber, welcher im letzten Sommer mehrfach Schwimmer im Rhein gebissen haben soll, zum weissen Hai, der umstrittene mobile Blitzkasten der Schaffhauser Polizei zum Goldesel und das pittoreske Stein am Rhein zum Ballenberg. Aber auch der FC Schaffhausen, die Diskussion um ein mögliches Atommüll-Endlager im Zürcher Weinland oder abstrakte Kunst im Schaffhauser Museum zu Allerheiligen werden in die Kampagne aufgenommen.

Alles Themen, welche die Region bewegen. «Wir zeigen mit der Kampagne unser Versprechen für die Region und unsere Leserschaft: Die SN blicken durch die Schaffhauser Brille auf die Welt und regen mit pointierten Ansichten zum Denken an», fasst Verlagsleiter Stefan Wabel in der Mitteilung die Idee der Kampagne zusammen.





Die Kampagne haben Verlag und Redaktion der «Schaffhauser Nachrichten» selbst entwickelt und mit eigenen und externen Fotografen umgesetzt. Sie kommt in Printmedien, Plakaten, TV und Radio zum Einsatz und wird ergänzt mit Social-Media- und Direct-Marketing-Massnahmen.

Verantwortlich bei den «Schaffhauser Nachrichten»: Stefan Wabel (Verlagsleitung), Sabrina Strässle (Leitung Lesermarkt), Zvezdana Schällebaum (Grafik), Bildsektor.ch (Bewegtbild). (pd/maw)