Agiles Marketing: Der Brainfood gegen Pendlerstress

Da scheinen einige Marketingleute die Forderungen an der GfM-Trend-Tagung bereits umgesetzt zu haben. Die Tagung vom Mittwoch stand unter dem Motto «Marketing-Agilität» und der Appell war: Einfach mal aus der Hüfte schiessen (persoenlich.com berichtete).

Nach der Zugsentgleisung vom Mittwoch musste die SBB bis Sonntagabend 400 Meter Gleis- und Stromanlagen wieder instand stellen. Die Bahnhof-Blockade hatte massive Auswirkungen auf die Mobilität der Berufspendler und Ausflügler.

Aufgrund dieses Ausnahmezustands hat die «Luzerner Zeitung» am Freitgagmorgen eine Aktion für die Pendler lanciert und hat so agiles Marketing bewiesen: Von 6 bis 7.30 Uhr haben Mitarbeiter von Redaktion und Verlag 1000 Exemplare der «Luzerner Zeitung» gratis verteilt, Schoggiherzli inklusive. Die Zeitungsverteilaktion am «Notbahnhof» auf dem Luzerner Europaplatz sei bei den Pendlerinnen und Pendler auf viel Sympathie gestossen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Auch Gipfeli gab es gratis

Auch die Confiserie Bachmann verteilte als Nervennahrung am Freitagmorgen zwischen 6 und 8 Uhr über 3500 Buttergipfeli. Jedem 200. Gipfeli wurde ein sogenannter Pink Pass beigelegt. Wer einen solchen erwischte, den chauffierte die Confiserie Bachmann mit einem ihrer rosaroten Autos kostenlos zu seinem Arbeitsplatz irgendwo in der Schweiz.

Durch die Schliessung des Bahnhofs Luzern musste die Confiserie Bachmann Umsatzeinbussen in Kauf nehmen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Zum anderen seien die Angestellten am Bahnhof Luzern «arbeitslos». Deshalb wurden sie bei dieser Guerilla-Aktion eingespannt: Sampler, Bäcker und Chauffeure standen für die Pendler bereit.

Helikopterflug statt Zugfahrt

Auch Radio Pilatus und Tele 1 reagierten schnell. Bereits am Donnerstag lancierten die beiden Privatsender die Aktion «Kein Zug nach Luzern – Wir fliegen dich am Freitag zur Arbeit». Eine Hörerin aus Hitzkirch gewann den Flug und wurde am Freitagmorgen an ihren Arbeitsort Littau geflogen und abends wieder zurück. (pd/cbe)