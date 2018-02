Briefkastendirekt.ch: Der Briefkasten als Freund fürs Leben

In der neuen Kampagne von Briefkastendirekt.ch geht es um die Beziehung zwischen Briefkasten und Mensch. Gibt es da eine? Kann ein Briefkasten ein Freund sein? Zumindest erfüllt er das eine wichtige Kriterium, dass er immer für einen da ist. Egal ob es regnet oder die Sonne scheint. Bei schlechten wie auch bei guten Nachrichten. In den Werbespots von Briefkastendirekt.ch unternimmt der Schauspieler Leander Marxer zahlreiche Ausflüge mit seinem Freund fürs Leben, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Idee zur Onlinekampagne mit insgesamt zwölf Filmen stammt von der Geschäftsführerin Jennifer Herzog. «Dann habe ich nur noch einen Schauspieler engagiert und ein Kamerateam, welches die Videos ausserdem geschnitten und mit Ton hinterlegt hat», so Herzog auf Anfrage. «Wir haben insgesamt zwölf Filme in drei Tagen abgedreht.» Jeden Donnerstag wird auf Facebook und der Website eine neue Folge publiziert. (pd/cbe)