Bildungssponsoring: Der Lehrerverband will Leitplanken

Schweizer Ticketing-Gruppe

Nach der Fusion kommt der Stellenabbau

Durch die Zusammenführung von Ticketcorner und Starticket kommt es zu Überschneidungen – es ist mit Entlassungen zu rechnen. Der Starticket-Standort in Zürich soll bei Ticketcorner in Rümlang integriert werden. Konkurrent Ticketino sieht in der Fusion eine Chance für sich. Derweil hält der Konsumentenschutz an seiner Kritik fest.

von Christian Beck