Stämpfli Kommunikation: Der Moment, wenn alles im Fluss ist

Energie Wasser Bern (ewb) ist Energieversorger der Stadt Bern. Nebst der gelebten Kernkompetenz Energieproduktion und -versorgung unterstützt das Unternehmen regional verankerte Institutionen; so etwa den SC Bern. An dessen Heimspiel gegen den ZSC am 12. Januar fand der Auftakt zur neuen Imagekampagne «vou im flow» statt.

Für die Drittelspause wurden die international bekannte Schweizer Band «drums2streets» engagiert. Mit pulsierenden Rhythmen sollten die Drummer die Eishockeyfans – ganz im Sinne der Imagekampagne – «vou i flow» versetzen. Die Inszenierung beleuchtete den Kampagnennamen und die eigens dafür errichtete URL www.vouimflow.ch. Um Neugier zu wecken, blieb der Initiator selbst vorerst im Hintergrund.

Wer daraufhin die Kampagnenwebsite besucht, gelangt auf eine Unterseite der ewb-Website und findet dort den ersten von drei Imagespots. Passend zu Jahreszeit und Umfeld stehen hier die Aktivitäten für den SC Bern und die Kunsteisbahn Bundesplatz im Fokus. Weitere Engagements – unter anderem für die Museumsnacht, das Bierhübeli und den Waldbühne-Contest am Gurtenfestival – folgen in zwei weiteren Filmproduktionen. Die Botschaft bleibe die gleiche: Das Herz von ewb schlägt für Bern.

«Wir möchten die Berner Bevölkerung für unser breit gefächertes Engagement sensibilisieren. ewb ist mitverantwortlich für elektrisierende und emotionale Momente, indem sie Berner Institutionen im Bereich Sport, Kultur und Gesellschaft fördert», sagt Raphael Bühler, Leiter Marketingkommunikation von ewb zur neuen Imagekampagne.

Berner Charme versprühe auch der Kampagnenname: Mit einer Kombination aus Dialekt und englischer Sprache will er Nähe zur Bevölkerung erzeugen, schreibt Stämpfli Kommunikation. Das Wortspiel verkörpere einerseits die gesellschaftliche Umgangssprache und nehme andererseits Bezug auf die Kerndienstleistungen der Unternehmung: Dank ewb sind in Bern der Strom, das Gas, das Wasser, die Telekommunikation und die Mobilität an 365 Tagen während 24 Stunden im Fluss.

Ergänzend zu den Spots werden themenspezifische Geschichten kommunikativ begleitet. Was bewegt die Berner Bevölkerung? Eine Social Wall auf der Website www.ewb.ch/vouimflow liefert Antworten. Wer in Bern seinen «vou im flow»-Moment erlebt, kann diesen mit der Community teilen. «Wir wollen die Bernerinnen und Berner in positiver Stimmung, in aktiver Bewegung und voller Energie zeigen. Dafür steht der Kampagnenleitspruch «vou im flow» so Dominic Eichenberger, Agenturleiter von Stämpfli Kommunikation.





Verantwortlich bei ewb: Raphael Bühler (Leiter Marketingkommunikation), Cornelia Berger (Projektleitung Marketingkommunikation); erantwortlich auf Agenturseite: Beratung, Konzept, Kreation: Stämpfli Kommunikation; Film: Jürg Kallen/DefKallen; Storyshaker: Dario Hitz, Newsroom Communication; Musik/Jingle: drums2streets. (pd/maw)