DP Video Production: Der «Star der Woche» als Kundenliebling

Über 10’000 Produkte stellt die Migros in ihren Betrieben selber her. Jede Woche wird eines dieser sogenannten Kultprodukte zum «Star der Woche» gekürt und auf Social Media ins Rampenlicht gestellt. Dafür entwickelte DP Video Production ein Ratespiel, bei dem klar wird, dass jeder seine ganz eigene, persönliche Verbindung zum Kultprodukt hat. Ganz nebenbei wird zudem Interessantes und Wissenswertes rund um die «Von uns. Von hier»-Produkte vermittelt, wie es in einer Mitteilung heisst.

«So unterhalten wir in erster Linie den Zuschauer und bauen Produktbotschaften subtil nebenbei ein», wird David Schildknecht, Geschäftsführer von DP Video Production, zitiert. «Lustig war vor allem zu sehen, was die Leute mit dem Migros-Produkt in Verbindung brachten. Oft hatten Passanten ähnliche Erlebnisse oder nutzten die selben Begriffe, um den ‹Star der Woche› zu erklären», so Schildknecht weiter. Die Idee zum Streetgame überzeugte laut der Mitteilung auch die Migros sofort, «da die Hauptbotschaft – von der Migros hergestellt – prima transportiert wird und die persönlichen Geschichten und Erinnerungen im Zusammenhang mit unseren Kultprodukten im Vordergrund stehen», so Sandro Wegmann, Projektverantwortlicher der Migros.

Entstanden sind bis jetzt drei Episoden. Die erste Episode dreht sich um den «Ice Tea Zitrone». Die zwei folgenden Produkte werden in den nächsten zwei Monaten auf dem Facebook-Kanal der Migros und auf der Microsite des «Stars der Woche» zu sehen sein.

Verantwortlich bei der Migros: Sandro Wegmann (Projektverantwortlicher); bei dpvideoproductions GmbH: David Schildknecht (Produzent & Regisseur), Marco Schwab (Moderation), Corin Fuchs (Produktionsleitung), Urs Rohner, Simon Usteri (Kamera), Julian Joseph (Ton), Tobias Schilling (Schnitt), Tobias Kalbermatten (Animation). (pd/cbe)