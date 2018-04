Quade & Zurfluh: Die Autos von heute und morgen erleben

Für die nationale Promotionskampagne für energieeffiziente Fahrzeuge von EnergieSchweiz hat Quade & Zurfluh ein Messeauftritt im Outdoorgelände konzipiert, welcher jeweils an bester Lage direkt vor den Haupteingängen von grossen Publikumsmessen positioniert ist, heisst es in einer Mitteilung. Damit würden pro Jahr über 600'000 Besucher erreicht.

Im Mittelpunkt der Roadshow stehen die «co2tiefergelegten» Fahrzeuge: Autos von verschiedenen Marken, die als Partner mit dabei sind, können vor Ort Probe gefahren werden. Die Messebesucherinnen und Besucher können die neusten Technologien testen und die Autos der Zukunft erleben – gratis und unverbindlich.

Die Messen sind seit Projektstart Partner und binden «co2tieferlegen» als Highlight oder Sonderschau in ihre Gesamtkommunikation mit ein.







Für die Bewerbung der Roadshow gibt es jeweils regionale Aktivierungen über Radio, TV, Inserate und Plakatkampagnen sowie weiterführende Informationen auf co2tieferlegen.ch und auf den Social-Media-Kanälen.

Aktuell kann die «co2tieferlegen»-Roadshow an der muba in Basel besucht werden. Danach zieht sie direkt weiter an die BEA in Bern und im zweiten Halbjahr in die Westschweiz sowie ins Tessin. (pd/maw)