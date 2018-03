Beim diesjährigen Schweizer Dialogmarketing-Preis (SDV Award) wurden über 170 erfolgreiche Dialogmarketing-Kampagnen eingereicht. Die Arbeiten wurden in einer ersten Runde nach Effizienz und Kreation bewertet, schreiben die Organisatoren. Damit sei bereits eine Vorauswahl getroffen für die Diskussion darüber, welche der erfolgreichen Kampagnen eine Trophäe erhalte.

Für den «Branchenpreis» wird die jeweils preiswürdigste Kampagne innerhalb der Branche gesucht. Gut bewertete Kampagnen konnten auch mit einem «Letter» belohnt werden.

Die Online-Ausstellung wird demnächst freigegeben und sämtliche Wettbewerbsbeiträge sind hier zu finden.

Die Siegerinnen und Sieger werden am 7. Juni 2018 an der Award-Night im StageOne, Zürich die Trophäen in Empfang nehmen.

Das ist die Shortlist 2018