Media Talent Award 2018: Die Gewinnerinnen reisen nach Lissabon

Am vergangenen Donnerstag wurden im Kaufleuten die Gewinnerinnen des diesjährigen Media Talent Awards prämiert. Es sind dies Ladina Baumann (MediaCom), Laura Castellana (Publicis Media Switzerland), Raushan Kalmagambetova (Initative), Arianita Shabani (Dentsu Aegis Network) und Céline Zemp (Mediaschneider). Sie durften den Award sowie den Hauptpreis – ein Wochenendtrip nach Lissabon – entgegennehmen.

Tamedia führte in diesem Jahr den Media Talent Award zum dritten Mal gemeinsam mit dem Verband Leading Swiss Agencies durch. Er bietet jungen Mediaplanerinnen und Mediaplanern eine Plattform, ihr Können unter Beweis zu stellen und einer namhaften Jury zu präsentieren.

18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus unterschiedlichen Mediaagenturen in der Deutsch- und Westschweiz haben sich am 16. März der Herausforderung gestellt und eine Mediastrategie für das Bezahlangebot «Apple Pay» in Zusammenarbeit mit der Kreditkarte Amex Blue erarbeitet. Das Gewinnerteam überzeugte die Jury durch eine mediarelevante Situationsanalyse, eine zielorientierte Mediastrategie und die stringente Umsetzung in der Mediaplanung.

Die Jury-Mitglieder des Media Talent Awards 2018 waren Axel Beckmann (CEO GroupM), Nathalie Diethelm (CEO Havas Media), Monica Jäggi (Mitinhaberin Konnex Media), Marcel Kohler (Leiter Advertising + Pendlermedien/UL-Mitglied Tamedia), Xavier Reynaud (CEO Mindshare), David Schärer (Geschäftsleitung Rod Kommunikation), Manfred Strobel (CEO Mediaschneider) und Regula Wieser (Manager Digital Campaigns & Acquisition Swisscard AECS).

Der nächste Media Talent Award findet in zwei Jahren im Frühling 2020 statt.

Die Bilder der Prämierung finden Sie in der persoenlich.com-Galerie. (pd/cbe)