Diction ist mit knapp 100 Festangestellten einer der führenden Schweizer Sprachdienstleister, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Unternehmen übersetze nicht nur in über 30 Sprachen, sondern biete auch Korrektorat, Lektorat und Copywriting. Ergo finde der Kundendialog vornehmlich schriftlich statt. Für einmal habe Diction seine Kunden deshalb mit einem von der Agentur am Flughafen konzipierten Newsletter überrascht, der nur gesprochen, in Form eines Podcasts umgesetzt wurde.

Auftraggeber: Diction AG: Patrick Fassbender (Geschäftsführer), Elisabeth Rettelbach (Verantwortliche Kommunikation); Agentur: Agentur am Flughafen AG: René Eugstair (Creative Direction), Patrick Lindner (Text), Miriam Egli (Beratung); Kreativklinik Rapperswil (Produktion). (pd/tim)