Valencia Kommunikation: Die lebendigste Infografik der Welt kreiert

In der Schweiz benötigen vier von fünf Personen in ihrem Leben irgendwann Blut oder ein Blutpräparat. Aber nur zirka eine von zwanzig Personen spendet auch Blut – die Hälfte davon sind regelmässige Spender. Aus diesem Grund hat Valencia Kommunikation ihren Mitarbeiterausflug ins spanische Valencia unter das Motto Blutspenden gestellt. Entstanden ist ein kleines digitales Kunstwerk, welches die Situation in der Schweiz aufzeigt und Menschen dazu animiert, ihr Engagement über Social Media zu teilen, heisst es in einer Mitteilung.

Mit 65 Mitarbeitenden reiste die Agentur Mitte Mai nach Spanien, um den 18. Geburtstag der Agentur zu feiern und ein innovatives Video mit einer einfachen Message zu drehen: «Let’s make it 2 out of 20». Alle Mitarbeitenden halfen mit, die Message kreativ umzusetzen. Unter Anleitung des Zürcher Graffiti-Künstlers Redl arbeiteten alle, ob Berater, Webentwickler oder Creative Director, an bunten Tafeln, welche die Message transportieren. Mit dem Regisseur Alex Kleinberger wurde daraus ein Onetake-Movie (eine Plansequenz) gedreht, welches in Kombination mit ausgefeilten Webtechnologien sozusagen die «lebendigste Infografik der Welt» darstellt.

Mit 18 Jahren kann man in der Schweiz auch zum ersten Mal Blut spenden. Valencia Kommunikation wollte der Gesellschaft mit der Aktion etwas zurückzugeben und lies Taten folgen: Von den total 75 Mitarbeitenden von Valencia und der Tochterfirma Cab haben seit dem Agenturausflug Mitte Mai bereits 40 Personen Blut gespendet. «Auf den persönlichen Einsatz jedes einzelnen sind wir besonders stolz», wird CEO Michael Gerber in der Mitteilung zitiert.

Mehr Informationen zu «2 out of 20» gibt es hier.

Verantwortlich bei Valencia Kommunikation: Michael Gerber (Head of Client Service), Tommy Schilling (Creative Director), Sebastian Refardt, Guillermo Garcia (Senior Texter), Nicole Johnson, Germinal Lopez (Event), Remo Brunner (Campaigning), Bruno Manser (Art Direction Digital), Frank Matuse, Jan Bauer, Manuela Zogbaum (Webentwicklung); Produktion: Corpmedia AG, Alex Kleinberger (Regie), José A. Santos (Kamera); Musik und Sounddesign: Guter Ton, Simon Gasser; Artworks: Oibel1, Alex Hohl, Patrick Redl Wehrli (redl.ch). (pd/cbe)