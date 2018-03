Reputationsranking: Die Migros hält sich fest auf dem Thron

Die Migros bleibt Klassenprimus, wenn es um die Reputation und die Bekanntheit Schweizer Unternehmen geht. Bereits zum fünften Mal in Folge führt die Detailhändlerin das Ranking GfK Business Reflector 2018 an, wie es in einer Mitteilung heisst. Entscheidend für den Spitzenplatz der Migros ist laut Anja Reimer von GfK Switzerland auch das ökologische, soziale und gesellschaftliche Engagement der Genossenschaft.

Konsumgüterhersteller dominieren die Top 10

Mit Ricola, Lindt & Sprüngli sowie Zweifel folgen drei Konsumgüterhersteller auf den Rängen zwei bis vier. Alle drei Unternehmen werden hinsichtlich der rationalen und der emotionalen Wertschätzung sehr gut bewertet. Auf dem fünften Rang folgt mit Coop der zweite grosse Retailer der Schweiz. Die weiteren Positionen unter den Top 10 Unternehmen werden von Rivella, der Swatch Group, Geberit, Landi und der Raiffeisenbank besetzt. Landi gelingt zum ersten Mal der Sprung in die Top 10.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die demographischen Unterschiede im Ranking gering ausfallen, dies sowohl hinsichtlich der Sprachregionen wie auch der Geschlechter und Altersgruppen. Bei den Frauen rangiert die Mobiliar vor der Raiffeisenbank, Landi und der Swatch Group, wohingegen bei den Männern die Swatch Group vor Geberit, der SBB und Rolex liegt.

Rega gewinnt im NPO-Ranking

In diesem Jahr wurden erstmal auch fünfzehn Schweizer Non-Profit-Organisationen in die Befragung einbezogen. Es handelt sich dabei um die in der Schweizer Bevölkerung bekanntesten Organisationen. Es führt deutlich die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega, gefolgt vom Schweizerischen Roten Kreuz und der Schweizer Paraplegiker-Stiftung, heisst es in der Mitteilung. Auf den Rängen vier und fünf befinden sich die Schweizer Berghilfe und die Spitex.

Auch bei den Markenbeziehungen liegt die Migros vorn. Für die Mehrheit der Schweizer ist die Migros ein enger Freund bzw. ein Familienmitglied. Auf dem zweiten Rang folgt Coop mit einem ebenfalls sehr hohen Anteil starker Markenbeziehungen. Den dritten Platz belegt die Schweizerische Post, ebenso eine feste Grösse im Alltag der Schweizer Bevölkerung, welche es schafft, enge Beziehungen aufzubauen. Die Konsumgüterhersteller Zweifel, Ricola, Lindt & Sprüngli sowie Rivella besetzen die Ränge 4 bis 7. Auf weiteren Rängen finden sich SBB, Denner und die Landi.

Acht der Top 10 Unternehmen mit der besten Reputation gehören auch zu den Unternehmen mit den besten Markenerlebnissen. Daneben konnten auch Swiss International Airlines und Manor positive Markenerlebnisse generieren.

Award-Verleihung und Fachvorträge

Im Rahmen der Informationstagung zum GfK Business Reflector 2018 wurde am Mittwoch im Park Hyatt Hotel in Zürich die Migros als Gewinner 2018, die Landi als Newcomer Top 10 und die Rega als Gewinner NPO gekürt. Anja Reimer stellte die Studienergebnisse den anwesenden Medienschaffenden und Kommunikationsverantwortlichen vor.

Die Referenten Karin Lange (Die Mobiliar), Tanja Mächler-Diethelm (WWF Schweiz) und Mark Eisenegger (Universität Zürich) präsentierten danach in Fachvorträgen Hintergrundinformationen zu Corporate Social Responsibility, Unternehmen und Nachhaltigkeit sowie zur Empörungskommunikation in Zeiten von Social Media und der Medienkrise. (pd/wid)