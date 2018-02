Match Communications: Die neue Wohnung vor Augen haben

Unübersehbar neben dem Bahnhof Zürich-Altstetten ragen drei neue Wohntürme in den Himmel. «Vulcano» heisst das urbane Wohn- und Gewebegebäude, das ab November rund 300 Mietwohnungen inklusive Business-Apartments, ein City-Hotel sowie weitere Geschäfte, Gastro- und Wohlfühlangebote mit vielen Annehmlichkeiten vorsieht, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Zürcher Agentur Matchcom, die sich in der Immobilienkommunikation durch profunde Marktkenntnisse und unkonventionelle Vermarktungskampagnen einen Namen gemacht hat, verantwortet seit Ende 2016 den Kommunikationsetat. «Ein Novum in der Immobilienkommunikation ist ganz bestimmt die hauptsächliche Vermarktung über eine mobile App», wird Roland Sennhauser, Matchcom-Mitinhaber und Projektleiter, in der Mitteilung zitiert. «Alle Informationen, Eindrücke und Interaktionen ausschliesslich auf einer Native App zu bündeln, die ja erstmals heruntergeladen werden muss, brauchte schon Mut.» Doch ein selbstbewusstes Projekt wie dieses habe einfach nach neuen Konventionen geschrien. «Alles passte zusammen: Die selbstbewusste Architektur, die progressive Markenpositionierung, die urbanen Nutzungskonzepte und letztendlich das Vertrauen der Eigentümerschaft und der Vermarkterin Immoveris», so Sennhauser weiter.

Mit dem Herunterladen der «Vulacano»-App haben die Interessenten alles vor Augen: das Projekt, die visualisierten Wohnungen, 3D-Panoramabilder, die Smarthome-Technologie, und Wettbewerbe – und als Wichtigstes ein intuitiver Wohnungsfinder mit laufenden Updates über die Verfügbarkeit und sofortiger Reservations- oder Kontaktmöglichkeit.

Ein weiteres Highlight ist laut Mitteilung eine vollständig eingerichtete Muster-Wohnung in zwei Ausbaulinien – einschliesslich der traumhaften Weitsicht in alle Himmelsrichtungen. «Wir haben im nahe gelegenen Baslerpark eine komplett eingerichtete, voll materialisierte und funktionstüchtige Wohnung nachgebaut», so Ursula Huwiler, Senior Advisor Letting bei Immoveris. «Die Illusion ist perfekt – man kann die virtuellen Fenster fast nicht unterscheiden von echten. Wir werden derzeit mit Anfragen, Reservationen und Besichtigungen eingedeckt. Und das Interesse steigt rapide an. Bereits haben über 1000 Interessenten die App heruntergeladen, rund 70 Wohnungen sind reserviert.» Demnächst starten digitale Performancekampagnen.

Verantwortlich bei Immoveris: Ursula Huwiler; verantwortlich bei Match Communications: Roland Sennhauser, Christian Staub. (pd/cbe)