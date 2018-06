Scout24 MediaImpact: Die Präsenz in Zürich ausgebaut

Scout24 MediaImpact, der Vermarkter für die Marktplätze immoscout24.ch, autoscout24.ch, motoscout24.ch und anibis.ch, baut ihre Präsenz in Zürich aus. Seit Januar besitzt die Digitalfirma eine Niederlassung im Medienpark Altstetten, wie sie am Dienstag in einer Mitteilung schreibt.

Die Nähe des Teams zu den Schlüsselkunden und Agenturen soll die Zusammenarbeit erleichtern und helfen, das Kerngeschäft der Datenvermarktung weiterzuentwickeln. «Die Nähe zu unseren Schlüsselkunden und Agenturen in Zürich zahlt sich bereits aus. Die unkomplizierte Zusammenarbeit vor Ort, vor allem in der Datenvermarktung und der Performance-Optimierung, zeigen eine sehr positive Entwicklung», wird Philipp Benker, Direktor MediaImpact, in der Mitteilung zitiert. (pd/cbe)