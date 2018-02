Marketeer of the Year Award: Die Shortlist der Nominierten ist bekannt

Die Jury des «Marketeer of the Year Award» gibt die Shortlist für den neu geschaffenen Preis bekannt. Nominiert sind drei Personen:

Philip Bucher, Geschäftsführer, Partner, Doppelleu Boxer, Winterthur

Carl Elsener, CEO, Victorinox, Ibach-Schwyz

Dominik Kaiser, Gründer und Hauptaktionär, 3 Plus Group, Hergiswil

Die Jury begründet die Nominierungen im Einzelnen wie folgt:

«Philip Bucher hat die Doppelleu Brauwerkstatt zum richtigen Zeitpunkt zusammen mit Jörg Schönberg gegründet. 2012 entstanden neue, kleinere und regionale Brauereien als Antwort auf die Dominanz der grossen industriellen Brauereien. Der Unternehmer sah rechtzeitig im Schweizer Biermarkt eine grosse Chance. Er nutzte mit seinem Team das Interesse der Konsumenten an neuen Angeboten und kreierte interessante Alternativen zum Lagerbier-Einerlei der etablierten Grossbrauereien. Das gute Timing bescherte der jungen Brauerei im Winterthurer Grüze-Quartier ein eindrückliches Wachstum. Doppelleu besetzt so eine Marktnische und steigerte seit dem Start mehrfach die Produktionskapazität markant. Bei den obergärigen Bieren ist Bucher mit dem Doppelleu-Team zwischenzeitlich Marktführer. In der kurzen Zeit hat er die Brauerei mit einer breit abgestützten Distribution hervorragend am Markt positioniert und mit einem frechen Auftritt die Marke ‹Chopfab› zur Erfolgsgeschichte gemacht.»









«Carl Elsener ist Geschäftsführer und Präsident des Verwaltungsrates von Victorinox. Er führt in vierter Generation die 1884 gegründete Herstellerin der weltberühmten Taschenmesser. 1978 trat er in das Unternehmen ein und übernahm schrittweise die Führung von seinem Vater, welcher die Industrialisierung in die Wege geleitet hatte. Mit viel Leidenschaft und Mut hat Elsener in den letzten Jahren den ursprünglichen Produktionsbetrieb zur Weltmarke aufgebaut. Durch geschickte Diversifikation konnte er nach dem Terroranschlag vom 11. September 2001 das Unternehmen zukunftsweisend ausrichten und mit neuen Geschäftsfeldern ein weiteres Standbein neben der Messerproduktion aufbauen. Er erkannte die Werte der Marke Victorinox wie hohe Qualität, Funktionalität, Innovation und das ikonische Design, von denen heute alle Geschäftsfelder – Taschenmesser, Haushalts- und Berufsmesser, Uhren, Reisegepäck und Parfum – profitieren. Daneben investierte er geschickt in einem schnell verändernden Umfeld in neue Märkte wie Asien und Südamerika. Bei allen Entscheiden steht aber stets die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden und die Nachhaltigkeit des Unternehmens im Vordergrund.»





«Dominik Kaiser ist Initiant, Hauptaktionär und Chef von 3+, der grössten Schweizer Privat-TV-Sendergruppe. Der Vollblut-Unternehmer hat das Unternehmen 2006 gegründet und seither kontinuierlich auf- und ausgebaut. Er hat mit grossem Engagement einen Markt erschaffen, den es vor zehn Jahren so noch nicht gab. Kaiser hat die Bedeutung und Wirkung von Unterhaltungsfernsehen in der Schweiz früh erkannt und beharrlich über die Jahre in Schweizer Programme investiert. Es gelang ihm so der Aufbau zum relevanten Massenmedium, welches heute knapp 10 Prozent Marktanteil bei der werberelevanten Zielgruppe hält. Die von Dominik Kaiser entwickelten Eigenproduktionen wie ‹Bauer, ledig, sucht...› oder ‹Bachelor(ette)› erreichen sehr gute Einschaltquoten. Damit hat Kaiser wiederholt neuartige Formate entwickelt und schrittweise aufgebaut, welche beim angepeilten jüngeren Zielpublikum sehr gut ankommen und eine breite Öffentlichkeit erreichen und unterhalten.»



Mit dem «Marketeer of the Year» wird jedes Jahr wiederkehrend eine herausragende Persönlichkeit der Schweizer Marketingbranche geehrt (persoenlich.com berichtete). Alle drei nominierten Persönlichkeiten werden im Rahmen eines feierlichen Anlasses am 1. März im Restaurant Razzia Zürich geehrt und einer der drei Nominierten wird an diesem Abend als «Marketeer of the Year» ausgezeichnet. Der Preis widme sich Menschen, die mit ihrem Unternehmen brillante Erfolgsgeschichten schreiben, mit Kreativität Chancen nutzen, mit Mut neue Wege beschreiten und bahnbrechende Ideen im digitalen Zeitalter umsetzen, heisst es in einer Mitteilung. (pd/maw)